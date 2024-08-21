Нижневартовского стрелка проверят на вменяемость

Нижневартовского стрелка Владимира Широкова, который в марте прошлого года устроил стрельбу из окон своего дома и удерживал в заложниках маленького ребенка - своего четырехлетнего сына, проверят на вменяемость, сообщили Накануне.RU в суде.

Суд назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу. Она будет проведена в Санкт-Петербурге.

Напомним, что жители города утром, 9 марта 2023 года сообщили о стрельбе из дома №50Б на улице Северной. Дом оцепили, жильцов эвакуировали. На место происшествия выехали мэр города Дмитрий Кощенко и губернатор Югры Наталья Комарова. Выяснилось, что стрелок удерживал в доме своего трехлетнего сына.

Во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. Правоохранителям удалось задержать Широкова, а его ребенка освободить, он не пострадал. Задержанный, по данным СКР, находился в алкогольном опьянении.

Кроме того, он сообщил сотрудникам правоохранительных органов заведомо ложные сведения о заложенных взрывных устройствах в многоквартирном доме.