В пермском детском саду выявлена вспышка острой кишечной инфекции

В пермском детском саду "Планета "Здорово" в ЖК "Мотовилихинsky" в микрорайоне Вышка-II выявлена вспышка острой кишечной инфекции.

По данным краевого Роспотребнадзора, заболели три человека. Организовано обследование дошкольной организации, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов, сырья, смывов с объектов окружающей среды. Организовано обследование сотрудников образовательной организации и пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. За контактными детьми и сотрудниками организовано медицинское наблюдение.

По данным Properm, следственный комитет начал проверять детский сад на соответствие нормам оказания безопасных услуг. Сотрудники СКР проведут проверку в том числе и у подрядчика детсада, ИП Вероники Яксун.