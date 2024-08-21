ФСИН: У Цеповяза не было особых условий в ростовском СИЗО

ФСИН опровергла сообщения о том, что член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО-1 в привилегированных условиях.

Пресс-служба ведомства заявила, что Цеповяз содержался в условиях, предусмотренных законодательством, в его камере не было запрещенных предметов или еды.

Ранее Shot сообщил, что в ростовский СИЗО Цеповяз приехал на время, пока рассматривалась апелляция по его приговору, и провел там более двух лет. Телеграм-канал отмечал, что для "Цапка" это оказался своеобразный "отпуск": в камере у него был плазменный телевизор, из еды — красная икра.

Кроме того, несмотря на то, что сидеть Цеповяз должен один, вместе с ним в камере пребывал экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.