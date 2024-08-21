21 Августа 2024
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Фото: пресс-служба МВД Украины

Украинского олигарха Коломойского* будут судить по четырем статьям

Бюро экономической безопасности Украины завершило расследование экономического дела в отношении олигарха Игоря Коломойского*.

Обвинение в суде будет предъявлено по четырем статьям: присвоение имущества, незаконные действия по банковским документам, отмывание имущества, полученного преступным путем, служебный подлог. По версии следствия, Коломойский* присвоил себе в общей сумме более 14 млрд гривен (более $330 млн), принадлежавших компаниям, в которых он имел доли.

Коломойский* был задержан в сентябре 2023 года. В мае 2024 года ему предъявили еще одно обвинение – в заказе убийства. Следствие считает, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката по заказу Коломойского*. Жизнь потерпевшего спасли врачи, исполнителей покушения задержали. Спустя 21 год "полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика", говорится в сообщении украинского МВД.

"Установлено, что бизнесмен, с сентября 2023 года находящийся под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации незаконно нажитого имущества, еще в 2003 году заказал убийство адвоката. Мотив: месть юристу за отказ сотрудничать в незаконной сделке", - добавили в полиции.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Теги: игорь коломойский, суд, расследование


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Ранее 08.05.2024 11:03 Мск Коломойскому* предъявили обвинение в организации покушения

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