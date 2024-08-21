Депутат ЗакСО Коробейников отправился добровольцем на СВО

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"Заключил контракт с Минобороны и добровольцем ушел на фронт. Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Это уже моя восьмая по счёту поездка на Донбасс. Предыдущие семь были с гуманитарной миссией - доставляли груз для наших бойцов", - написал Коробейников.

По его словам, работу депутатом он не оставляет, а в периоды отсутствия граждане могут обращаться к его помощникам, которые оперативно будут передавать ему всю информацию. Коробейников обещает, что все обращения будут им внимательно изучены и направлены в работу. Он также заявил, что продолжит отвечать на сообщения в соцсетях и СМС, но уже по мере возможности. В случае необходимости "за лентой" с депутатом можно связаться по рации - позывной "Урал".



"Отдельно отмечу, что сбор и отправка гуманитарного груза в зону СВО будет продолжена по плану. За Россию! Победа будет за нами!" - написал Коробейников.