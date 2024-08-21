В Финляндии могут разместить войска стран НАТО

На территории Финляндии могут появиться войска НАТО. Это случится, если переговоры об этом нового члена альянса завершатся успешно.

"Мы не комментируем публично эти переговоры <...>. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии", - приводит ТАСС слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

Напомним, Финляндия вошла в НАТО чуть больше года назад, в апреле 2023 г. В марте 2024 г. в альянс вошла Швеция.