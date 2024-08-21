В пунктах временно размещения находятся 10 тысяч курян

Более 10 тыс. курян, в том числе почти 3 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения, сообщили в МЧС. Эти ПВР находятся в Курской области и еще в 27 регионах – всего 185 пунктов. Еще 490 ПВР готовы принять более 44 тыс. человек.

В МЧС отметили, что сейчас специалисты министерства помогают людям найти родственников, размещенных в ПВР, а также работают с эвакуированными по социальному и психологическому профилю.

На "горячую линию" министерства за сутки поступило около 200 обращений, число заявок снижается, заявили в МЧС.