Мигранта, пристававшего к 12-летней девочке на остановке в Екатеринбурге, посадили в СИЗО

Мигранта Медеда Эгембердиева отправили в СИЗО на два месяца после приставаний к 12-летней школьнице в центре Екатеринбурга.

Ранее в местный Telegram-каналах появилась информация об иностранце, который подсел к компании школьников на остановке пл. Коммунаров и стал трогать 12-летнюю девочку по ноге и талии. Подросток сразу подскочила и побежала за помощью к прохожим, которые задержали, а после и отвели мужчину в полицейский участок. Родители девочки написали заявление в полицию.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, следователям пришлось подключать к процессу переводчика, так как задержанный с трудом говорит на русском.

Ранее об инциденте потребовал доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, недавно во дворе одного из жилых домов Екатеринбурга уроженец Средней Азии тоже приставал к 11-летней девочке. Противоправные действия приезжего были пресечены местными жителями. Глава федерального СКР также обращал внимание на эту ситуацию.