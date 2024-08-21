Роскомнадзор заявил о масштабном сбое в работе Telegram и Whatsapp

Роскомнадзор заявил о масштабном сбое в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp", - сообщается на сайте ведомства.

По данным сервиса Downdetector, в основном жалобы на работу Telegram поступают из России, Казахстана и Узбекистана. Отмечается, что сбой у WhatsApp фиксируется только у части пользователей. При этом с включенным VPN оба мессенджера работают гораздо лучше.

Помимо этого, пользователи жалуются на работу Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox, Twitch, Skype.