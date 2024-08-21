Муж Татьяны Бакальчук заявил, что обороты Wildberries сократились после слияния с Russ

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав утверждает, что после слияния маркетплейса с компанией Russ обороты начали падать.

В своем Telegram-канале Бакальчук написал, что в последние 3-4 года Wildberries по оборотам обходила ближайшего конкурента на рынке на 60%, а после слияния этот показатель, якобы, снизился до 40%.

"Рыночная доля компании начала снижаться, и, вместо того чтобы исправить ситуацию, новое руководство решило в 10 раз увеличить расходы на наружную и ТВ-рекламу, доведя затраты до 1,5 млрд руб в месяц. Сумма, которая превышает расходы за 6 предыдущих месяцев. Но, как показывает практика, такие вложения не принесли ожидаемого результата, и эффект от них оказался практически нулевым", - утверждает мужчина.

30 июля Татьяна Бакальчук объявила, что подала с Владиславом на развод. Она также сообщала, что после слияния с Russ финансовые показатели Wildberries улучшились.