21 Августа 2024
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Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

Суд отказался выпустить из СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова

Суд отказался выпустить из СИЗО бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Сам он заявил, что не сможет скрыться за границей, так как находится под санкциями.

Также генерал пожаловался в суде на состояние здоровья, в том числе на гипертонию второй степени и диабет, пишет Shot. Несмотря на это, судья отклонил его жалобу и требование о переводе под домашний арест.

Следствие предъявило Булгакову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает РИА Новости, это следует из оглашенных в суде материалов.

В апелляционной жалобе на арест говорится, что генерал вину не признает, к предъявленному обвинению отношения не имеет. Кроме того, защита заявляет, что в материалах дела нет никаких доказательств его причастности к преступлению.

Булгакову вменяется мошенничество на 50 млн рублей, заявил адвокат. Эти средства, по его словам, лежат на счету подрядчика, к которому экс-замминистра не имеет отношения.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. Ранее сообщалось, что обвинение Булгакову связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. При этом Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует.

Теги: булгаков, мошенничество


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