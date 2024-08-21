В России резко выросла смертность от диабета

В России больше чем на 14% за год выросла смертность от сахарного диабета – в 2023 году умерло 48,4 тыс. человек (2,7% от всех умерших), это данные Росстата. Среди массовых болезней, ставших причиной более чем 1% смертей за прошлый год, это самый значительный прирост, отмечает РБК.

Отмечается, что всплеск смертности от сахарного диабета произошел в год начала пандемии, но затем в течение двух лет снижался.

Новый рост эксперты объясняют несколькими факторами, в том числе долгосрочными последствиями коронавируса, ростом числа людей с ожирением, а также ростом выявляемости диабета.