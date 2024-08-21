Завершено расследование дела Панина*

В прокуратуру Москвы поступило уголовное дело актера Алексея Панина*. Надзорному ведомству предложено утвердить обвинительное заключение.

По версии следствия, в октябре 2022 г. Панин в личном канале разместил сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, то есть артист положительно оценил это событие. Панин* заочно арестован, он находится в международном розыске, сообщает прокуратура Москвы.

Сам актер уже давно не живет в России – он переехал в Испанию в 2020 г.

* внесен в список иноагентов, а также террористов и экстремистов