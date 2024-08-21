Не тараканы и не мухи. Города Югры атаковали полчища неизвестных насекомых

Жители Ханты-Мансийска в социальных сетях сообщили о полчищах насекомых, атаковавших город, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди выкладывают снимки с насекомыми, облепившими поверхности возле дверей в подъездах и торговых центрах. Идентифицировать вредителей югорчане не могут.

"Непонятные существа. Вроде не мухи, но и не тараканы, а появляются с наступлением сумерек. Есть надкрылья, как у жуков, но вряд ли это жуки", - пишет один из подписчиков группы "Типичный ханты-Мансийск" в "ВКонтакте".

Люди жалуются, что насекомые больно кусаются, и что их слишком много - набирается целый совок. С аналогичной проблемой столкнулись и жители Пыть-Яха.

Отметим, что не все югорчане видят в нашествии проблему - "на воде живем", - комментируют местные жители. В Роспотребнадзоре Югры пока не объяснили ситуацию.

Напомним также, что ранее глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский спрогнозировал риск вспышки туляремии, особо опасного инфекционного заболевания, переносчиком которого являются комары. Он отметил, что погодные особенности этого года (длинное холодное лето, большая вода) создают предпосылки для новой вспышки заболевания. Возбудитель попадает от грызунов в водоемы, заражает личинки комаров, а вылетевшие из личинок комары разносят туляремию дальше, до человека