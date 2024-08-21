Лариса Долина подала в суд на посредницу мошенников, выманивших у певицы квартиру

Певица Лариса Долина подала иск в Хамовнический районный суд Москвы к П.А. Лурье. Ответчица – курьер, которой артистка передала деньги, выманенные у нее мошенниками. Теперь Долина пытается оспорить сделку по продаже ее квартиры.

"В обоснование иска указано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц. В настоящее время иск принят к производству суда, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября 2024 года", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Ранее стало известно, что курьера задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Сама Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн руб.