Кондиционеры могут остаться на фасаде мэрии Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга могут все же повременить со снятием блоков кондиционеров со здания горадминистрации. На планы якобы повлияла внеплановая проверка ФАС, которая заблокировала госзакупку на модернизацию системы кондиционирования.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, заказчик установил формулы для подрядных организаций, которые не позволяют выявить лучшее предложение

"Целью установления в извещении критерия "квалификация участников закупки" является определение наиболее опытного, квалифицированного участника закупки, при этом исходя из положений извещения, установленных заказчиком, в результате оценки заявок наибольшее количество баллов будет присуждено наименее опытному, наименее квалифицированному участнику закупки, что не соответствует целям проведения процедуры открытого конкурса в электронной форме", - приводит объяснение Telegram-канал.

В пресс-службе горадминистрации новость комментировать не стали.

Напомним, речь идет о "деловом доме" на улице 8 Марта, 8Б, который был построен за 20 лет до основного здания мэрии, где работает глава Екатеринбурга и его замы. Стоимость работ оценивалась в 8,8 млн рублей.