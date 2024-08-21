Джоан Роулинг удалила твиты про "трансгендерную" боксершу из Алжира
Писательница Джоан Роулинг удалила 27 твитов в соцсети X (бывший Twitter), связанных с алжирской боксершей Иман Хелиф. Во время Олимпиады Роулинг присоединилась к тем, кто призывал отстранить Хелиф от соревнований – якобы, из-за того, что спортсменка является трансгендером. Однако никаких доказательств трансгендерности Хелиф не было предъявлено, сама олимпийская чемпионка заявляет, что по рождению принадлежит к женскому полу. Также подписчики Роулинг обратили внимание на то, что она ничего не постила уже 13 дней.
Ранее стало известно, что Хелиф подала иск во французский суд, в котором обвинила неограниченный круг лиц в кибертравле. Среди людей, которые травили ее в сети, спортсменка упомянула Джоан Роулинг, Дональда Трампа и Илона Маска.