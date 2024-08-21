21 Августа 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области за 10 лет обеспечили связью 283 населенных пункта

В 2024 году исполняется 10 лет проекту Минцифры России по устранению цифрового неравенства, который предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, в регионе за 10 лет обеспечили связью 283 населенных пункта

Первым населенным пунктом, где подключили точку доступа Wi-Fi, стало село Назарово Абатского района Тюменской области — август 2015 года (УЦН 1.0). Всего с 2014 по 2021 год 204 точки доступа построены по технологии Wi-Fi (УЦН 1.0). Для функционирования 204 точек проложили почти 2 000 километров оптических линий связи. С 2021 года запустили в работу 79 базовых станций и протянули более 360 километров волоконно-оптического кабеля (УЦН 2.0).

Самым северным населенным пунктом в Тюменской области, где жители получили интернет и голосовую связь по проекту УЦН 2.0, стало село Тугалово Уватского района, самым южным – деревня Красивое Сладковского района, самым восточным - село Калинино Викуловского района, западным – деревня Битюки Исетского района.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что в регионе с каждым годом все активнее внедряются цифровые технологии, делая максимально доступными такие сервисы, как телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие инновации.

"Благодаря УЦН 2.0 мы наблюдаем значительное улучшение качества связи и доступности в самых отдаленных малонаселенных пунктах региона. В Тюменской области постепенно исчезают территории, где отсутствует современная инфраструктура связи. Каждый год адресная программа по строительству базовых станций формируется на основе голосования активных жителей региона", - заявил он.

Голосование за новые населенные пункты, интернет в которых появится в 2025 году, стартовало 5 августа и продлится до 17 ноября. Тюменцы могут отдать свой голос двумя способами: онлайн на портале Госуслуг и через почту, отправив письмо в адрес Минцифры.

В Тюменской области проект УЦН курируется региональным Департаментом информатизации и реализуется компанией "Ростелеком".

Теги: связь, населенный пункт, интернет, Минцифры


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