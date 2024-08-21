Топ-менеджер "Промсвязьбанка" попросил смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой

Топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков просит суд заменить реальный срок на условный журналистке Александре Баязитовой и медиаменеджеру Ольге Архаровой, осужденным за вымогательство у него.

Об этом сообщил адвокат Олег Востряков в ходе заседания по рассмотрению жалоб защиты на приговор, передает РИА Новости. Мосгорсуд продолжит пересматривать приговор 28 августа.

Обе осужденные имели отношение к Telegram-каналу "Адские бабки", за "блок на негатив" в котором, по мнению следствия, хотели получить 1,2 млн рублей. Они не признали себя виновными. Суд приговорил к 5 годам колонии Баязитову и к 4,5 годам Архарову. При этом обвинитель требовал приговорить Баязитову, больную сахарным диабетом, к 14 годам колонии.

Летом 2023 года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, суд приговорил ее к четырем годам условно.