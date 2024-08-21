Microsoft ограничит российским компаниям доступ к ряду облачных сервисов

Американская корпорация Microsoft предупредила российские компании, что со 2 сентября ограничит им доступ к некоторым облачным подпискам. О таком письме от Microsoft сообщила, в частности, IT-компания "Софтлайн", на нее ссылается РИА Новости.

"Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации. Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP)", - говорится в сообщении.

"Софтлайн" собирается запросить у Microsoft точный список продуктов, доступ к которым будет ограничен, а также сроки доступности данных, хранящихся в облаке.