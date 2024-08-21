Станцию метро "Саларьево" в Москве закрыли по требованию МЧС

Станцию московского метро "Саларьево" на Сокольнической линии закрыли для входа и выхода пассажиров, поезда временно проезжают станцию без остановки, сообщили в столичном департаменте транспорта. О причинах ввода ограничений на станции на юго-западе Москвы не сообщается.

Ранее городские власти сообщили, что движение поездов на участке "Саларьево" – "Новомосковская" остановят с 24 по 28 августа – будут готовить к открытию станцию "Потапово".