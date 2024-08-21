В Курской области из-за сброса взрывчатки с украинского коптера погибла женщина

ВСУ сбросили с коптера на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области взрывное устройство, погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, еще два местных жителя получили ранения. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщалось, по последним данным, 31 человек погиб в результате атаки ВСУ на Курскую области, 143 пострадали. Госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка.

В начале августа сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов заявил, что ВСУ открыли охоту с помощью дронов на жителей города Суджа Курской области.