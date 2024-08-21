Ozon и Госуслуги запустили специальную витрину со скидками для жителей Курской области

Маркетплейс Ozon сообщил, что совместно с Госуслугами запустил специальную витрину товаров со скидками для жителей Курской области.

"Каждому пострадавшему начислим по 3000 баллов (1 балл = 1 рубль) от Ozon — их можно потратить на любые покупки на ней. Помимо ассортимента от маркетплейса на витрине тысячи товаров со скидками от 50% от наших продавцов со всей страны", - говорится в сообщении компании.

Также клиентам Ozon предлагается купить сертификат на 500 руб., этот сертификат будет автоматически направлен одному из пострадавших.

Чтобы зайти на специальную витрину жителям Курской области нужно будет подать заявку на получение помощи на Госуслугах.