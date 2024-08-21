Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях

МЧС Свердловской области предупреждает уральцев о непогоде. В ближайший четверг регион накроют сильные дожди, а потому следует быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

По возможности стоит избегать поездок на автомобиле. Если же ливень застал в дороге, рекомендуется остановиться и переждать непогоду. Также не стоит пытать преодолеть подтопленные участки.

В сильный ливень спасатели советуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, которые могут быть затоплены. Находясь в помещении, нужно проверить, нет ли протечек, а также закрыть все окна и двери.

На улице стоит быть осторожным, ведь во время ливня возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов. По возможности стоит оставаться дома или в укрытии.

В случае происшествия необходимо обращаться по номеру: 112.