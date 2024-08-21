Запорожских казаков легализуют

В Запорожской области будет воссоздано казачье войско, "которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине", заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также будет создана рабочая группа по делам казачества. Уже в этом году планируется начать регистрацию казачьих обществ.

"Казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли", - добавил Балицкий.