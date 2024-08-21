Спасатели оценили шансы найти живыми пропавших при крушении яхты на Сицилии

Спасатели считают, что пропавшие без вести при крушении суперъяхты у Сицилии не смогли выбраться. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу.

"Никогда не говори никогда". "Но разумно ответить "нет", — заявил он.

"Мы не исключаем, что их нет внутри яхты, но мы знаем, что она быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться",— сказал Дзагаролу.

Как сообщалось, водолазы работают на глубине около 50 метров. Поиски осложняются ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям.

Напомним, 56-метровая парусная суперяхта Bayesian, на борту которой находились 22 человека, потерпела крушение у берегов Сицилии во время сильного шторма.

Судно, ходившее под британским флагом, стояло на якоре недалеко от берега в порту Портичелло, когда на этот участок акватории обрушился шторм с торнадо.

Лодка затонула очень быстро, пишут СМИ. Хозяин виллы, где были установлены камеры, снявшие момент крушения, сообщил агентству ANSA, что это произошло "всего за 60 секунд".

Погиб по меньшей мере один человек – повар. 15 человек, в том числе годовалый ребенок, были спасены. Пропавшими без вести числятся шесть человек, в том числе, британский миллиардер, IT-предприниматель Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.