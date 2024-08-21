"В бронежилетах и касках будем": ЦИК не стал переносить выборы губернатора Курской области

Центризбирком России не стал переносить выборы губернатора Курской области, в которой введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. При этом отложены муниципальные выборы в семи районах, из которых эвакуируют людей (и где идут бои с ВСУ).

Выборы муниципальных депутатов (всего 10 органов местного самоуправления) отложены в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

"Речи об отложении выборов губернатора не идет. Кампания идет в штатном порядке, голосование состоится в утвержденные сроки, если не будет нового решения", - заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Мы две недели следим за событиями в Курской области, приняли уже немало решений с дополнительными возможностями реализации избирательных прав граждан. 9 августа на всей территории региона введен режим ЧС федерального уровня. Этот режим подразумевает отложение голосования на выборах. Избирком Курской области воспользовался этой возможностью и обратился в ЦИК с предложением отложить выборы в ряде муниципальных образований. Голосование может быть отложено ЦИК", - сообщил член ЦИК Николай Левичев.

Новые сроки проведения выборов в приграничных районах пока не названы.

Татьяна Малахова, председатель избиркома Курской области, заявила: "Очень сложная обстановка. В 9 муниципалитетах идет эвакуация населения, порядка 120 тыс. жителей эвакуировано, 7 муниципалитетов нуждаются в отложении выборов. Основная часть жителей этих районов в Курске и области, небольшая часть выехала в другие регионы".

Она добавила: "У нас достаточно сил и средств для проведения выборов губернатора на Курской области".

На выборах губернатора Курской области будет использовано досрочное голосование (оно начнется 28 августа), а также экстерриториальные участки: в 13 субъектах, куда уехали курские беженцы, будут созданы 19 избирательных участков. Также сейчас создаются участки в пунктах временного размещения.

"В районах, которые граничат с ЧС-ными районами, мы усилим безопасность. Члены комиссий будут в бронежилетах и касках. Если позволит Минобороны, то мы будем выезжать в эти районы и там давать возможность гражданам проголосовать", - сообщила Малахова.