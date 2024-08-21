В Ростовской области из-за ракеты ВСУ начался пожар на пустыре

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое быстро потушили представители дежурно-спасательных служб.

"Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проёмы. Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества", - написал Голубев в своем telegram-канале.

Ранее Голубев сообщил, что в 1.00 на западе Ростовской области системой противовоздушной обороны сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет.