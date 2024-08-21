ВСУ перестроились в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины перегруппировываются в Курской области. Им готов противостоять спецназ "Ахмат".

Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. 31 человек погиб в результате атаки ВСУ на Курскую области, 143 пострадали.

По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.