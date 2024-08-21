Глава Сургута попросил Руслана Кухарука сменить мусорного оператора

Глава Сургута Максим Слепов обратился к врио губернатора Руслану Кухаруку с предложением сменить регионального оператора на иного поставщика услуг по вывозу мусора, сообщает "Мегаполис". Так он отреагировал на жалобы горожан и дачников о несвоевременном вывозе мусора.

С 2019 года "Югра-Экология" монополист на мусорном рынке. Первые два года сургутяне привыкали к изменившейся схеме вывоза отходов и новой строке в платежка – жалобы касались именно организационных моментов. Сейчас же их не устраивает качество услуг. Сообщается, что в городе завалены контейнерные площадки, они напоминают свалку.

Оператор оправдывает текущую ситуацию поведением самих пользователей, мол югорчане выкидывают в контейнеры крупногабаритный мусор, который должны вывозить за собственные средства на отдельных машинах. Канал сообщает, что у регионального оператора недостаточно спецтехники для полноценного исполнения своих обязательств.