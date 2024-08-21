21 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин проконтролировал ход реконструкции Комсомольской набережной в Астрахани

В Астрахани продолжается благоустройство Комсомольской набережной в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Это уже третий этап работ.

"В порядок приводим пространство площадью почти полтора гектара", - уточнил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Накануне он побывал лично на площадке реконструкционных работ.

Отметим, что этому объекту в открытом голосовании отдали предпочтение жители не только данного микрорайона, выбрали его многие горожане и даже астраханцы, проживающие в сельской местности. Проект в своем роде уникальный. Его по достоинству оценили и на всероссийском уровне. Он стал одним из победителей конкурса, который проводили в рамках международной выставки-форума "Россия".

"Самое важное – удалось максимально сохранить деревья, которые дают тень и прохладу, ведь многие именно за это и любят Комсомольскую набережную", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Как рассказал губернатору Игорю Бабушкину врио главы Астрахани Назар Кучерук, Комсомольская набережная будет оформлена в едином стиле. Сейчас здесь укладывают плитку, резиновое покрытие, подготавливают клумбы для деревьев. Ограждение для детских площадок выполнят в виде морских кораллов и ракушек. В ночное время малые архитектурные формы будут подсвечиваться.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также обновят памятник Погибшим кораблям, электрические провода уберут под землю. В этом году в рамках уже другого нацпроекта – "Безопасные качественные дороги" вдоль набережной обновили асфальтовое покрытие.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также по проекту предусмотрены беседки, пешеходные и велосипедные дорожки, специальная зона для выгула и дрессировки домашних животных.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: ход реконструкции, игорь бабушкин, комсомольская набережная, благоустройство


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