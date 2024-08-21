Генпрокуратура снова вынесла представление директору ФСИН Гостеву

Генпрокуратура провела проверку в учреждениях ФСИН в Чувашии и выявила многочисленные нарушения.

"Выявлены нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду. Также установлены недостатки при исполнении норм о пожарной безопасности и профилактике правонарушений", - говорится в сообщении ведомства.

В итоге ГП вынесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву. После этого нарушения устранили, а к дисциплинарной ответственности привлекли 37 должностных лиц.

В июле этого года стало известно, что Генпрокуратура вынесла представление на имя все того же Гостева – из-за роста числа побегов из колоний-поселений.