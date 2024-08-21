21 Августа 2024
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Образование В России Севастополь
Фото: Накануне.ru

Севастопольский писатель заявил об исходе измученных учителей из школ

В школах Севастополя ужасающая текучка кадров: измученные учителя уходят, не выдерживая условий. Об этом заявил севастопольский писатель и ведущий Платон Беседин, две дочери которого учатся в начальных классах.

Его младшая дочь идет во второй класс с новой учительницей, предыдущая ушла. У старшей дочери за четыре младших класса - четвертая учительница.

"Текучка страшная. Работать некому, потому что работать невозможно. Неадекватные родители и дети. Низкие зарплаты. Чудовищная бюрократия. Престиж работы на нуле. Это верный путь в никуда. Трагедия - то, что у нас в стране культ эскортниц и блогеров, а не учителей и воспитателей в детсадах", - написал он.

В другом посте он сообщил, что сбор детей в школу - это дорогое "удовольствие", от которого к тому же не отвертеться. Собрать первоклашку - от 30 тысяч и выше. А 10% россиян берут на сборы ребенка в школу кредит. Образование становится все менее доступным. Это не только услуга, но еще и недешевая.

В комментариях люди высказывают возмущение тем, что происходит в школе и в стране в целом, с точки зрения образования. А престижность профессии учителя только на словах.

В соседнем Краснодарском крае не хватает тысячу учителей, сообщила накануне министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. Причем это только по вакансиям. Если школе нужно закрыть 40 ставок, а 20 учителей "тянут" 35, то вакансий будет только пять, а то и меньше. В наибольшем дефиците — учителя физики.

На днях в минобрнауки Татарстана сообщили, что нехватку многих учителей-предметников в регионе не покроет даже 100%-е трудоустройство выпускников педвузов. А глава ведомства Ильсур Хадиуллин сказал, что в регионе ежегодно выпускают 4 тыс. педагогов, но только половина идут работать по специальности. В итоге нехватка учителей решается увеличением нагрузки на них, заодно и получается более высокая средняя зарплата, которая и звучит в отчетах чиновников. Более трети работают более чем на полторы ставки. К началу учебного года не хватает более 2,3 тыс. учителей только по вакансиям. Точных цифр по стране не знает никто, она измерятся сотнями тысяч.

Теги: школа, учителя, образование


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