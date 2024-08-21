Mash: ВСУ попытались организовать техногенную катастрофу в Брянской области

ВСУ попытались организовать техногенную катастрофу при помощи беспилотников в Брянской области, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, прошедшей ночью украинские военные планировали взорвать и поджечь крупнейший в регионе мусорный полигон.

Как сообщило Минобороны РФ, всего над регионом было сбито 23 беспилотника. Mash пишет, что большая часть из них упала на подлете к поселку Большое Полпино, где находится мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов. При прямом попадании дронов-камикадзе там начался бы пожар, затем ядовитое облако накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и распространилось бы дальше, заявляет канал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь эшелонированная защита столицы отразила атаки БПЛА, это оказалась одна из самых масштабных попыток атаковать город за все время. Все дроны противника сбиты были сбиты силами ПВО над территорией Подмосковья, разрушений и пострадавших нет.