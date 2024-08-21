На Урале жильцам разрушающегося дома пообещали капремонт в 2056 году

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с ветхим домом в Свердловской области. Его обещают отремонтировать лишь спустя десятилетия.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, речь идет о городе Камышлове. Сообщается, что люди вынуждены жить в разрушающемся ветхом доме, который по неизвестным причинам не признан аварийным. При этом его капитальный ремонт запланирован только на 2056 год.

Жильцы сообщают, что в здании уже осыпается фасад. По словам людей, деревянные перекрытия и полы сгнили, стены и потолки в трещинах. Также в доме отсутствует канализация, изношена электропроводка. Со слов уральцев, неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не принесли, надлежащих мер не принято.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и мерах, принятых по защите прав людей.

Минувшей зимой сообщалось, что на Урале прокуратура проверит чиновников местной мэрии. Поводом для этого стал лютый холод в квартире пенсионерки.