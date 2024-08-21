Студент театрального из Екатеринбурга оформил для мошенников кредиты на 2,4 миллиона рублей

В Екатеринбурге студент государственного театрального института попался на удочку мошенников и оформил кредиты на 2,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

В полицию студент обратился 20 августа. Он рассказал, что оставил заявку на вакансию о заработке на одном из популярных сайтов по поиску работы. На нее отреагировала неизвестная девушка, которая связалась с парнем, представившись менеджером данного сайта, и предложила зарегистрироваться в мессенджере для удаленной работы по внесению денежных средств на счета и извлечения прибыли.

Уралец согласился и зарегистрировался в боте, после чего с 12 по 19 августа по указанию неизвестных оформил на себя несколько крупных кредитов и перевел все средства на указанные неизвестными счета. После его карту заблокировали из-за частых переводов на сомнительные счета, о чем он рассказал "менеджеру" сайта, отказавшись от дальнейшей работы. Тогда девушка стала угрожать студенту, заявив, что подаст на него в суд. Тогда парень и понял, что стал жертвой мошенников.

Ущерб, причиненный будущему актеру, составил 2 млн 394 тыс. рублей. При этом, как оказалось, сайт, где оставил заявку потерпевший, оказался доменным фишинговым ресурсом, которым зачастую пользуются киберпреступники в российском сегменте интернета.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегаться сомнительных предложений о дополнительном заработке и высокой прибыли, особенно если вы не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей.

Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию. Управление МВД России по Екатеринбургу призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. При этом на уловки преступников попадаются люди самых различных возрастов и социальных групп. Совершать необдуманные вложения граждан побуждает желание быстрого и легкого заработка.