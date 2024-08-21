Исследование выявило возможную связь между приемом "Оземпика" и суицидальными мыслями

Исследователи сообщили о возможной связи лекарственного средства семаглутид (продается под брендом Ozempic в качестве препарата для диабетиков, и под брендом Wegovy – для снижения веса) и суицидальных мыслей пациентов. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open. Исследование опирается на базу данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает информацию о побочных эффектах, связанных с приемом препаратов, в 140 странах мира.

Новое исследование устанавливает связь между двумя фактами, однако ранее проводившиеся работы не выявили такой связи или, по крайней мере, не связывали депрессивные состояния пациентов именно с приемом препарата (а скорее с проблемами пациентов с питанием), пишет CNN.

Ранее доказательств того, что "Оземпик" и его аналоги вызывают мысли о самоубийстве не нашли и регуляторы – европейские и американские. Другое дело, что еще до появления семаглутида ученые и врачи говорили о проблеме, связанной с лекарствами, снижающими желание есть.

Для некоторых людей потеря удовольствия от употребления еды значит резкое изменение настроения. В 2008 году препарат для снижения веса римонабант, который воздействовал на ту часть мозга, которая отвечает за аппетит и удовольствие от еды, был изъят из употребления, поскольку он увеличивал риск самоубийства.

Инфструкция для пациентов по семаглутиду уже включает предупреждение о необходимости следить за депрессией и суицидальными мыслями.