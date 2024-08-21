В России вырос спрос на роутеры с предустановленным VPN после замедления YouTube

В России наблюдается рост продаж роутеров с предустановленным VPN на фоне замедления работы YouTube, сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные участников рынка.

Отмечается, что в первой половине августа продажи увеличились как минимум на 40% по сравнению с концом июля.

Эксперты в области информационной безопасности предупреждают, что такие устройства помогут восстановить доступ к YouTube, но могут поставить под угрозу данные пользователей.

Ранее сообщалось, что более трех четвертей россиян отрицательно относятся к замедлению в России видеосервиса YouTube. Торможением" площадки недовольны пользователи, многие из которых посещают YouTube ежедневно для получения информации, обучения и развлечения. При этом, как показал опрос, всего 13,5% респондентов используют VPN и другие методы обхода замедления доступа к видеоплатформе.