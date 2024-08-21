Зарплата бюджетников Екатеринбурга вырастет на 17,5%

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проиндексировать зарплаты бюджетникам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, речь идет о работниках муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений. Орлов подписал постановление об индексации заработной платы таких сотрудников на 17,5%.

Зарплата вырастет уже с 1 октября.

Напомним, недавний опрос показал, что жители Екатеринбурга пока что не готовы к зарплате в цифровых рублях.