Губернатор Моор и начальник главного штаба "ЮНАРМИИ" подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник главного штаба "ЮНАРМИИ" Никита Нагорный подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие состоялось сегодня, 21 августа, в региональном правительстве.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя соглашение, отметил, что оно делает взаимоотношения более продуктивными.

"Мы продолжаем выстраивать системную работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Это очень актуально сегодня, когда наша страна столкнулась с серьезными и небывалыми вызовами", - отметил Александр Моор.

Никита Нагорный поблагодарил правительство региона за поддержку движения, отметил, что Тюменская область является лидером не только в Уральском Федеральном округе, но и по всей стране. Планируется развитие инфраструктуры движения, открытие юнармейских классов и домов "ЮНАРМИИ" в Тюменской области.

Добавим также, что в Тюмени с 19 по 22 августа проходит всероссийский форум "Лидеры юнармии" на территории центра "Аванпост", детского лагеря "Алые паруса" и полигона ТВВИКУ. Его участниками стали более 100 ребят.