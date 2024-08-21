Преподавателя РУДН подозревают в организации нелегальной миграции из Африки

В Москве по подозрению в организации незаконной миграции задержан преподаватель департамента информационного менеджмента РУДН. Экподобо Раймонд Оввигхо является гражданином Нигерии, из этой же страны, предположительно, он организовал поток желающих переехать в Россию.

За денежное вознаграждение преподаватель помогал соотечественникам организовать в России фиктивные браки, считает следствие. В среднем за организацию брака он брал 60-150 тыс. руб. Известно об 11 иностранцах, которые воспользовались услугами нигерийца, передает Baza.

Также по делу задержаны еще три гражданина России и один представитель Нигерии. Сообщается, что услуги были поставлены на поток с 2021 года.