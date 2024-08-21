Прокуратура проверит, каким образом на "Уралхиммаше" пострадал рабочий

Прокуратура организовала проверку после того, как на АО "Уральский завод химического машиностроения" в Екатеринбурге пострадал рабочий. Он упал с большой высоты, получив тяжелые травмы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 31 июля текущего года. Около 18.00 19-летний сотрудник подрядной организации, зарегистрированной в Челябинске, осматривал кровлю в цехе завода на предмет протечки, будучи незафиксированным страховочным монтажным поясом. В результате рабочий провалился через железобетонное перекрытие кровли и упал с высоты, получив тяжелые травмы.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст правовую оценку деятельности подрядной организации: установит, был ли пострадавший официально трудоустроен и соблюдает ли подрядчик требования законодательства об охране труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.