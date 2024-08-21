В Екатеринбурге водитель "Газели" сбил девочку на самокате. Отца ребенка оштрафовали

В Екатеринбурге водитель "Газели" сбил ребенка. Родителю пострадавшей девочки назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось на улице Татищева: водитель автомашины "Газель" наехал на 9-летнюю девочку, которая пересекала тротуар на электросамокате с электродвигателем более 250 Вт. В результате ребенка с переломом голени госпитализировали в больницу.

Отец девочки пояснил полицейским, что разрешил дочери доехать на электросамокате домой, так как она устала идти пешком. С его слов, какие могут быть последствия, он не осознавал.

Сотрудники полиции привлекли родителя к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. О наказании для водителя "Газели" не сообщается.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге открылась Школа вождения средств индивидуальной мобильности – СИМ. Занятия в ней будут бесплатными.