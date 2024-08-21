В Госдуме предложили вернуть логику в школу

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцова с предложением вернуть в школьную программу курс логики, который был при Сталине. Это поможет развить логическое мышление у школьников, которого сегодня очень не хватает.

По ее мнению, сейчас курс логики присутствует в учебных программах многих вузов, но проблема в том, что ключевые формы мышления усваиваются детьми еще в школе. Это тем более важно в условиях клипового сознания детей и подростков, неспособности критического восприятия и анализа информации.

Курс логики входил в учебную программу гимназий Российской империи в XIX веке. В 1917 году логика исчезла из школьной программы как "буржуазная наука". Только после Великой Отечественной войны Сталин лично вернул логику в школу. 29 мая 1941 года он вызвал директора Института философии Павла Юдина и поставил задачу подготовить учебник логики для средних и старших классов. По словам Сталина, он не раз сталкивался с отсутствием у руководителей разного уровня логического и последовательного мышления. В 1947 году логика вернулась в школьную программу. Однако уже в конце 1950-х Хрущев распорядился убрать логику как "ненужный" предмет. С тех пор школьная программа преподается "вне логики".

Политолог Сергей Михеев считает, что предложение можно и поддержать, и высказать сомнения. Сомнения в том, что логика тесно связана с математикой, и в этом отношении она не для школы. А вот умение правильно рассуждать, правильно выражать мысли, дискутировать - это больше риторика. И в этом отношении он "за". Потому что современные дети и подростки сидят в интернете и толком не умеют грамотно связать двух слов.

Историк Андрей Фурсов также отмечает, что неслучайно именно Хрущев убрал логику из школы, взяв курс на замирение с Западом. И ее очень не хватает современным детям.

В комментариях многие выступают против, но по причине крайне загруженности детей, которым могут добавить еще один предмет.