В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге

Несколько взрывных устройств обнаружены на железнодорожных путях в Белгородской области в 53 километрах от границы с Украиной, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, два свертка были найдены на 41-м километре перегона "Палатовка — Бирюч". Они лежали в 10 метрах друг от друга.

Прибывшие на место взрывотехники приняли решение обезвредить свертки на месте. В результате подрыва было повреждено железнодорожное полотно. Также взорвался и третий сверток, который находился в 100 метрах от двух других.

В июне в Тюмени сотрудники РУФСБ предотвратили теракт на участке Свердловской железной дороги.

Сообщалось, что местный житель вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер. Сообщники планировали взорвать участок железной дороги, чтобы поезд сошел с рельсов или опрокинулся. Суд арестовал обвиняемого, ему грозит до 20 лет лишения свободы.