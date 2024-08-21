В Курской области 31 человек погиб из-за атак ВСУ

31 человек погиб в результате атаки ВСУ на Курскую области, 143 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка. Уточняется, что это уточненные данные на утро 21 августа.

Накануне сообщалось, что установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ в Курской области.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.