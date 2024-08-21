Школьникам будут прививать патриотизм на уроках русского языка через "словарную работу"

В России в словарях готовы закрепить понятия "патриот", "гражданин", "преданность", "верность", "долг" и другие схожие термины. Решение включено в специальную методичку, регламентирующую преподавание таких предметов, как "Русский язык" и "Родной (русский) язык". Новые правила рекомендовано ввести уже в 2024/25 учебном году, то есть с 1 сентября.

Институт стратегии развития образования (ведущий институт теоретического профиля в составе Российской академии образования) опубликовал методичку на портале "Единое содержание общего образования". В ней говорится, что "патриотическое воспитание осуществляется в том числе через словарную работу, проводимую учителем с целью формирования у обучающихся таких важных понятий, как "Родина", "Отечество", "патриот", "гражданин", "преданность", "верность", "долг", "подвиг", "защитник", "труд", "служение", "созидание" и других"".

Авторы документа полагают, что при подборе дидактического материала к урокам рекомендуется отдавать предпочтение упражнениям и заданиям, которые своим содержанием воспитывают у обучающихся любовь и уважение к языку, Родине, её природе; способствуют формированию национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к историческому прошлому и созидательному труду на благо страны.