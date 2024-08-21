21 Августа 2024
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Фото:instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся спустя два года после свадьбы

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером, продюсером и режиссером Беном Аффлеком. Пара, которая на протяжении 20 лет то сходилась, то расходилась, связала себя узами брака в июле 2022 года.

В судебных документах, поданных Лопес, указывается дата расставания – 26 апреля 2024 года. Ранее ходили слухи, что супруги разъехались и перестали общаться, но никто из них не комментировал ситуацию.

Обстоятельством, которое шокировало американскую публику, стал тот факт, что у многоопытных (для Лопес это четвертый брак, для Аффлека – второй) и очень богатых звезд не было брачного контракта. То есть все совместно нажитое в браке можно считать общим и надо делить поровну. Комментаторы считают, что звезды в момент женитьбы считали, что это уж навсегда, поэтому не стали составлять контракт.

Общих детей в этом браке не появилось, поэтому проблем с опекой не возникнет. Известно, что даже после фактического расставания дети Аффлека от предыдущих отношений прекрасно общаются с мачехой, а дети Лопес часто проводят время с актером.

Таблоид TMZ пишет, что далеко не факт, что супругам удастся мирно урегулировать финансовые вопросы. Они, якобы, уже несколько месяцев пытаются договориться, но переговоры становятся все более ожесточенными, вплоть до того, что порой Дженнифер и Бен перестают друг с другом разговаривать.

Теги: дженнифер лопес, бен аффлек, развод


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