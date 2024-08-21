В Екатеринбурге на "Вызов" едут сотрудники спецназа

В Екатеринбурге стартуют соревнования по армейской тактической стрельбе "Вызов". Состязания, в которых примут участие настоящие сотрудники спецназа, пройдут 23 - 25 августа на полигоне "Свердловский".

Как сообщает пресс-служба полпредства УрФО, зрители впервые смогут вживую увидеть соревнования. Входы свободный.

С 09.00 и до самого вечера команды Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств будут демонстрировать навыки владении оружием, проводить штурм и показывать другие элементы.

На закрытии, 25 августа в 16.30, выступит заслуженный артист России Александр Маршал.