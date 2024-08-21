21 Августа 2024
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Фото: На местах //t.me/msu_pk

Мэр Соликамска избавился от приставки "и.о."

Исполняющий обязанности главы Соликамского городского округа Александр Русанов избавился от приставки "и.о.". Должность он занимал с 25 июня.

Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру временно исполняющего полномочия главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа Александра Русанова. Об этом сообщает telegram-канал "На местах".

Напомним, что прежний глава Соликамска Евгений Самоуков зимой стал участником коммунального скандала. 12 декабря прошлого года без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска. 15 декабря в городе произошла вторая коммунальная авария. В эти дни в регионе были аномальные морозы.

Недовольным замерзающим жителям, писавшим гневные комментарии в соцсетях, мэр пригрозил полицией, заявив, что идет "сбор недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП "Теплоэнерго", а также комментариев с оскорблениями". Самоуков пугал людей штрафами за оскорбление в интернете от 5 до 10 тыс. руб. Однако спустя пару часов пост Самоукова с угрозами был удален из соцсетей.

По итогам коммунальных аварий губернатор Пермского края принял кадровые решения и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Также свою должность покинул замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов.

Евгению Самоукову был объявлен выговор. В апреле он сообщил, что " принял "непростое решение сложить с себя полномочия".

Теги: Соликамск, Александр Русанов, мэр, конкурс


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